Зінченко вийде у стартовому складі "Манчестер Сіті" на матч проти "Фулхема"
Український футболіст Олександр Зінченко потрапив до стартового складу "Манчестер Сіті" на домашню гру проти "Фулхема". Це буде матч 1/8 фіналу Кубка англійської ліги.
Зінченко вийде на позиції лівого захисника, де його і використовують у клубі.
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Стартові склади команд на гру:
Манчестер Сіті: Муріч, Даніло, Компані, Стоунз, Зінченко, Делф, Брагім, Де Брюйне, Фоден, Сане, Жезус
Фулхем: Ріко, Фосу-Менса, Одол, Рім, Сессеньон, Ангісса, Керні, Серрі, В'єтто, Мітровіч, Шюрле
Матч "Манчестер Сіті" – "Фулхем" розпочнеться о 21:45 у четвер, 1 листопада.
Джерело: 24 Канал
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