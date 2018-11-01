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      Зінченко вийде у стартовому складі "Манчестер Сіті" на матч проти "Фулхема"

      49 Читать новость на русском
      Олександр Зінченко
      Олександр Зінченко

      Український футболіст Олександр Зінченко потрапив до стартового складу "Манчестер Сіті" на домашню гру проти "Фулхема". Це буде матч 1/8 фіналу Кубка англійської ліги.

      Зінченко вийде на позиції лівого захисника, де його і використовують у клубі.

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      Стартові склади команд на гру:

      Манчестер Сіті: Муріч, Даніло, Компані, Стоунз, Зінченко, Делф, Брагім, Де Брюйне, Фоден, Сане, Жезус

      Фулхем: Ріко, Фосу-Менса, Одол, Рім, Сессеньон, Ангісса, Керні, Серрі, В'єтто, Мітровіч, Шюрле

      Матч "Манчестер Сіті" – "Фулхем" розпочнеться о 21:45 у четвер, 1 листопада.

      Теги: Спорт Футбол Олександр Зінченко
      Джерело: 24 Канал
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