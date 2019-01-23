Зінченко вийде у стартовому складі "Манчестер Сіті" на матч з "Бертоном"
"Манчестер Сіті" зіграє з "Бертоном" в рамках матчу-відповіді 1/2 фіналу Кубка Ліги.
Українець Олександр Зінченко був включений головним тренером "МанСіті" в заповітну обойму з 11 виконавців і зіграє з перших хвилин.
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Склад "Манчестер Сіті" на матч Кубка Ліги з "Бертоном"
Манчестер Сіті: Муріч – Даніло, Сандлер, Гарсія, Зінченко – Делф, Фоден, де Брюйне – Марез, Агуеро, Поведа.
Нагадаємо, в першому матчі "містяни" на своєму полі розгромили "Бертон" з рахунком 9:0. Сьогодні о 21:45 стартує поєдинок.
Джерело: 24 Канал
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