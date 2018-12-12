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      Зінченко втретє поспіль вийде у стартовому складі "Манчестер Сіті" на матч Ліги чемпіонів

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      Зінченко вийде у стартовому складі "МанСіті" на матч Ліги чемпіонів
      Зінченко вийде у стартовому складі "МанСіті" на матч Ліги чемпіонів

      Український хавбек "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко відновився від травми та зіграє у Лізі чемпіонів проти "Хоффенхайма".

      Олександр Зінченко потрапив в стартовий склад на матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Хоффенхайма".

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      Стартовий склад Манчестер Сіті на матч Ліги чемпіонів проти Хоффенхайму

      24 Канал писав, що Олександр Зінченко отримав травму носа у матчі проти "Борнмуту" в рамках 14-го туру англійської Прем'єр-ліги (3:1). В одному з епізодів українця травмував партнер по команді. Фернандіньо у верховій боротьбі заїхав ліктем по носі Зінченку. В результаті ніс Олександра виявився розбитий, а Хосеп Гвардіола випустив замість українця Фабіана Делфа.

      Нагадаємо, що матч Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" – "Хоффенхайм" відбудеться у середу, 12 грудня. Початок зустрічі – о 22:00. Відео голів та огляд матчу – на сайті 24 Каналу.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Ліга чемпіонів Футбол Спорт Олександр Зінченко Манчестер Сіті
      Джерело: 24 Канал
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