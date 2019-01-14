Зінченко зізнався, в якому клубі хоче продовжити свою кар'єру

Півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко сказав, що не хоче залишати клуб в зимове трансферне вікно. Гравець збірної України прагне довести, що він гідний виступати за чинних чемпіонів Англії.

"Мені подобається виступати за "Манчестер Сіті", це великий клуб. Я хочу залишитися. Я щасливий бути частиною команди", – цитує Олександра sport360.

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"Хочу довести, що я гідний виступати за неї, грати певну роль, демонструвати свої вміння і завойовувати трофеї. Але, чесно кажучи, ви ніколи не знаєте, що станеться у майбутньому, навіть завтра", – сказав Зінченко.

Відзначимо, що Зінченко в цьому сезоні провів за "Сіті" 11 матчів, в яких забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі.

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