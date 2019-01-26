Зінченко знаходиться за крок від історичного досягнення серед легенд українського футболу

На цьому тижні "Манчестер Сіті", за який грає Олександр Зінченко, оформив вихід у фінал одного з внутрішніх Кубків, здолавши на виїзді Бертон (1:0). Українець може вдруге виграти Кубок англійської ліги.

Власне, "містяни" ще в першому матчі витягли квиток у вирішальну стадію, перемігши вдома з рахунком 9:0. У тій же грі свій дебютний м'яч за "МанСіті" оформив наш Олександр Зінченко, пише "Команда №1".

Читайте також: Українець Зінченко передав привіт росіянам, святкуючи дебютний гол за "МанСіті": відео

У нинішньому розіграші Кубка англійської ліги (Кубка Карабан) українець виходив в старті у всіх п'яти поєдинках. Лише в останній грі Пеп Гвардіола вирішив замінити лівого захисника під час матчу. Чи довіриться іспанський наставник Зінченку і в фіналі, ми дізнаємося 24 лютого. Тоді на "Уемблі Сіті" "містяни" битимуться за трофей з "Челсі".

У минулому розіграші турніру Олександр взяв участь у чотирьох матчах, а його команда виграла трофей. Однак у вирішальній сутичці проти "Арсеналу" наш легіонер залишився на лавці. У тому поєдинку "Манчсетер Сіті" переміг з рахунком 3:0.

Зінченко може стати першим українцем, який двічі завоює Кубок англійської ліги. Першим серед наших футболістів перемагав в змаганні Андрій Шевченко в сезоні-2006/2007. Нападник "Челсі" тоді взяв участь в фіналі проти "Арсеналу" (2:1). Через рік лондонці могли захистити титул, але у вирішальній стадії в овертаймі програли "Тоттенхему" (1:2). Цього разу українець вже не потрапив до складу.

Читайте також: Найбільше в Англії вразили геї, – українець Зінченко

Зінченко вже давно перевершив Шевченка по матчах в турнірі, але по голам це буде зробити важко. Нинішній наставник збірної України забив п'ять м'ячів за два розіграші Кубка. До речі, бомбардиру також вдавалося засмучувати суперників у півфіналі – в січні 2007-го він зробив дубль у ворота "Уїкомба" (4:0).

До фіналу змагань доходив і Сергій Ребров, коли виступав за "Тоттенхем". У сезоні-2001/2002 нападник забив три голи в Кубку англійської ліги, але у вирішальній сутичці залишився на лавці. Без українця "шпори" програли титульну дуель "Блекберну" (1:2). Що цікаво, нинішній тренер "Ференцвароша" також відзначався в півфіналі, розписавшись після виходу на заміну у воротах "Челсі" (5:1).

Андрію Вороніну і Андрію Ярмоленку пощастило менше. Перший провів в Кубку два матчі, а другий – один. "Ліверпуль" Вороніна доходив до чвертьфіналу, а "Вест Хем" Ярмоленко в цьому сезоні вилетів в четвертому раунді.

Читайте також: Зінченко зізнався, за який клуб завжди мріяв зіграти

24 канал писав, що головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола ввів одне суворе правило в своїй команді. Наставник "містян" організував командні збори, на яких серйозно пройшовся по своїх футболістах.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram