Зінедін Зідан подав у відставку з посади головного тренера "Реалу"

Головний тренер "Реалу" Зінедін Зідан подав у відставку. Рішення тренер оголосив на позаплановій прес-конференції.

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Причиною такого рішення Зідан назвав те, що клубу потрібен новий підхід, щоб він міг продовжувати перемагати.

Це правильний момент для всіх. Можливо, комусь це здасться дещо дивним, але це повинно було трапиться на благо всіх: гравців, клубу і мене. Ця команда повинна продовжити перемагати, і після трьох років їй потрібні зміни, новий голос, новий робочий підхід,

– заявив Зідан.

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Зідан очолив мадридський "Реал" у січні 2016 року, і з того часу тричі поспіль виграв Лігу чемпіонів, встановивши унікальне досягнення.