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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ОЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВИНИ КРИМУ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ОЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВИНИ КРИМУ

      Зіпсувати бюлетень: чи є в цьому сенс і як це вплине на результати президентських виборів 2019

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      Виборчий бюлетень може містити тільки одну позначку від виборця
      Виборчий бюлетень може містити тільки одну позначку від виборця / 24 канал

      Як свідчать соціологічні опитування, частина українських виборців не мають чіткого політичного вподобання серед кандидатів на виборах президента України 2019. Вони можуть таки прийти на дільницю і проголосувати за абикого або зіпсувати бюлетень. А можуть нікуди не йти й нічого не робити. Саме в цьому – первинна "базова розвилка" для свідомого вибору громадянина країни, який має право голосу.

      Що буде, якщо не піти на вибори?

      Голоси тих, хто не прийде – не врахують у кінцевому протоколі (іншими словами, явка на виборах буде нижчою). Це важливо – адже кандидату, щоб виграти вибори у першому турі, потрібно набрати 50%+1 голос із тих, хто проголосував.

      Зверніть увагу: Чому в бюлетені немає пункту "проти всіх"

      Тож чим більше людей не прийде, тим вища така ймовірність. Якщо громадяни масово не йдуть не вибори, перемогти може той кандидат, електорат якого активніший, а не той, якого дійсно підтримує більшість.

      Проста формула – для усвідомлення картини в цілому.

      Уявімо, що в країні сто виборців, а у бюлетені – три кандидати. Зі ста 15 вирішили не прийти. Отже, явка склала 85% від тих, хто має право голосу. І раптом виявилося, що одного кандидата проголосувало 29 виборців, а за інших двох – по 28. Глухий кут: адже незрозуміло, хто має вийти у другий тур.

      І якби хоч один з тих 15, які не прийшли, таки віддав свій голос – саме цей голос міг бути вирішальним. Не лише вивести кандидата у другий тур, а й зрівняти його з лідером, що б додало аргументів для виборців у голосуванні в другому турі.

      Вибори
      У бюлетені слід поставити ТІЛЬКИ ОДНУ позначку (плюсик або іншу)

      А що буде, якщо прийти і зіпсувати бюлетень?

      А нумо уявімо, що серед 85 бюлетенів виявили 1 зіпсований – із голосом за одного з двох кандидатів, які претендували на вихід у другий тур, але, скажімо, із зайвою позначкою (смайликом, хрестиком, квіточкою на полях тощо). Як вплине такий бюлетень на результат голосування? Він фактично визначить, хто проходить у другий тур.

      Прийти і зіпсувати бюлетень – у такому вчинку немає жодного сенсу.

      Зіпсовані бюлетені рахують окремо, вони не впливають на розподіл голосів між кандидатами. Впливають лише на показник явки виборців.

      Пам'ятка виборця: як голосувати і які документи брати з собою – читайте у матеріалі 24 каналу

      Зіпсувати бюлетень можна, до слова, не лише зайвою позначкою. Можна ж взяти бюлетень, покласти до кишені і піти. І це – абсолютно те ж, що і просто зіпсувати: з моменту, коли виборець отримав бюлетень і розписався за нього, він вже врахований до тих, хто проголосував.

      Вибори
      Приклад свідомо зіпсованого бюлетеня (архів 2012 року)

      А ще можна вкинути до урни чистий бюлетень – нехай, мовляв, хтось із членів комісії спробує спокуситися на позначку за "свого" фаворита. Хоч насправді такий бюлетень буде визнаний зіпсованим, його теж зарахують до явки (про її важливість – читайте вище).

      Вибори
      Це – приклад того, як несвідомо можна зіпсувати бюлетень: у документі слід ставити тільки одну позначку

      Чому важливий кожен голос?

      Звісно, в Україні не сто виборців, а тридцять мільйонів. І кандидатів не 3, а 39. Але які цифри у рівняння не підставляй – його результат не зміниться. Схожі рішення ("прийти і проголосувати", "прийти і зіпсувати бюлетень", "не прийти" тощо) прийматимуть сотні тисяч людей. Сотні тисяч голосів, як один, не просто впливають на результат виборів. Вони – визначальні. 

      Від рішення громадянина у "базовій розвилці" йти чи не йти залежить усе громадянське суспільство. І вибір країни на наступні 5 років.

      Читайте також: Продаж голосу на виборах президента: яке покарання загрожує

      А якщо ви таки прийшли на дільницю і цілком випадково зіпсували бюлетень, але свідомо прагнете віддати свій голос за котрогось з кандидатів – зверніться до комісії із заявою. Зіпсований бюлетень у вас заберуть (його "спишуть", про що укладуть спеціальний акт), а натомість видадуть новий. Та це можна зробити тільки один раз. Тож пильнуйте й не зіпсуйте бюлетень удруге.

      Вибори
      Головні дати президентських виборів-2019

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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 ЦВК
      Джерело: 24 канал
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