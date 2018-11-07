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      Зірка Victoria's Secret Марта Хант пригрозила судом папараці за фото її голих сідниць

      845 Читать новость на русском
      Марта Хант
      Марта Хант / GettyImages

      Модель Victoria's Secret Марта Хант готова подати позов до суду через відверту світлину, яку опублікував фотограф Крістофер Петерсон.

      Петерсон сфотографував Марту Хант, коли вона сідала у машину і вітер підняв її плаття. Про це повідомляє видання Page Six.

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      Так, папараці сфотографував оголені сідниці "ангела" Victoria's Secret. Згодом Крістофер опублікував на своїй сторінці в Instagram обрізану пікантну частину фото моделі і повідомив, що представники Хант погрожують подати до суду на нього. Згодом він видалив свій пост.

       Я вважаю, це смішно. З огляду на той факт, що вона – модель спідньої білизни. Її робота – демонструвати тіло в красивій білизні, і це ніяк не шкодить її репутації. Погуглити Марту Хант, і ви знайдете сотні її знімків у білизні. Я просто залишу це тут,
      – підписав у коментарях знімок фотограф.


      Марта Хант / GettyImages

      Наразі Марта Хант офіційно не прокоментувала останні слова Петерсона, однак представники модельного агентства IMG повідомили, що Хант залишає за собою право звернутися до суду.


      Марта Хант / GettyImages

      Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
      Джерело: 24 Канал
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