Зірка Victoria's Secret Марта Хант пригрозила судом папараці за фото її голих сідниць
Модель Victoria's Secret Марта Хант готова подати позов до суду через відверту світлину, яку опублікував фотограф Крістофер Петерсон.
Петерсон сфотографував Марту Хант, коли вона сідала у машину і вітер підняв її плаття. Про це повідомляє видання Page Six.
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Так, папараці сфотографував оголені сідниці "ангела" Victoria's Secret. Згодом Крістофер опублікував на своїй сторінці в Instagram обрізану пікантну частину фото моделі і повідомив, що представники Хант погрожують подати до суду на нього. Згодом він видалив свій пост.
Я вважаю, це смішно. З огляду на той факт, що вона – модель спідньої білизни. Її робота – демонструвати тіло в красивій білизні, і це ніяк не шкодить її репутації. Погуглити Марту Хант, і ви знайдете сотні її знімків у білизні. Я просто залишу це тут,
– підписав у коментарях знімок фотограф.
Марта Хант / GettyImages
Наразі Марта Хант офіційно не прокоментувала останні слова Петерсона, однак представники модельного агентства IMG повідомили, що Хант залишає за собою право звернутися до суду.
Марта Хант / GettyImages