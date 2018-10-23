Зірка "Американського пирога" Мена Суварі вийшла заміж

Американська акторка, зірка стрічки "Американський пиріг" Мена Суварі вийшла заміж за Майкла Хоупа після двох років стосунків.

Про це повідомляє видання US Weekly.

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Це була дуже скромна і красива церемонія, з нами були тільки найближчі друзі та рідні,

– розповіла Суварі.

Для акторки цей шлюб став третім. З 2000 по 2005 рік вона була одружена з оператором Робертом Брінкманом, а з 2010 по 2012 – за Саймоном Сестіто. Дітей у Суварі наразі немає.

З коханим зірка познайомилася на зйомках телепроекту "Я буду вдома до Різдва" (I'll Be Home for Christmas), над яким Майкл Хоуп працював реквізитором.

Майкл по-справжньому хороший хлопець. Я отримала канадця дуже уважного і старомодного,

– розповіла Мена про обранця.