Зірка "Дивергенту" з’явилась на вечірці з новим бойфрендом: фото

Американська актриса Шейлін Вудлі цими днями відвідала прем'єру фільму "У владі стихії", де зіграла головну жіночу роль. На червоній доріжці актриса з’явилась з новим бойфрендом Беном Волаволою, з яким зустрічається близько півроку.

Пара вперше публічно здійснила світський вихід, продемонструвавши теплі почуття одне до одного. Для події Вудлі обрала сріблясту сукню в підлогу з відвертим декольте, в той час як її партнер-регбіст одягнув класичний синій костюм з білою сорочкою.

Читайте також: "Велика маленька брехня": опубліковані перші кадри з другого сезону

Шейлін Вудлі і Бен Волавола



Шейлін Вудлі і Бен Волавола



Шейлін Вудлі і Бен Волавола

Читайте також: Велика маленька брехня 2 сезон: 10 нових фактів, які варто знати

На урочистій події пара не соромилась публічних обіймів та палких поцілунків.



Шейлін Вудлі і Бен Волавола

Про роман зіркової пари почали говорити ще півроку тому, однак лише згодом вони почали публікувати спільні фото та з’являтись на прогулянках. Пара познайомилась на острові Фіджі – батьківщині Бена.

Допис, поширений shailene woodley (@shailenewoodley) 14 Тра 2018 р. о 3:00 PDT

Допис, поширений shailene woodley (@shailenewoodley) 7 Бер 2018 р. о 8:55 PST

Хто така Шейлін Вудлі? Американська кіноактриса розпочала свою кар'єру ще у 1999 році, коли їй було 8 років. Свої найвідоміші ролі вона зіграла у таких стрічках як "Таємне життя американського підлітка", "Нащадки", "Дивергент" та "Помилки наших зірок". Нещодавно вона стала однією з головних героїнь відомого серіалу "Велика маленька брехня", у якій була номінована на премію "Золотий глобус".

26-річна актриса є відомою екозахисницею та відома своїм досить бурхливим особистим життям.