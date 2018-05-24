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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Зірка "Дивергенту" з’явилась на вечірці з новим бойфрендом: фото

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Шейлін Вудлі на прем'єрі фільму
Шейлін Вудлі на прем'єрі фільму "У владі стихії" / www.gettyimages.in

Американська актриса Шейлін Вудлі цими днями відвідала прем'єру фільму "У владі стихії", де зіграла головну жіночу роль. На червоній доріжці актриса з’явилась з новим бойфрендом Беном Волаволою, з яким зустрічається близько півроку.

Пара вперше публічно здійснила світський вихід, продемонструвавши теплі почуття одне до одного. Для події Вудлі обрала сріблясту сукню в підлогу з відвертим декольте, в той час як її партнер-регбіст одягнув класичний синій костюм з білою сорочкою.

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Шейлін Вудлі і Бен Волавола


Шейлін Вудлі і Бен Волавола


Шейлін Вудлі і Бен Волавола

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На урочистій події пара не соромилась публічних обіймів та палких поцілунків.


Шейлін Вудлі і Бен Волавола

Про роман зіркової пари почали говорити ще півроку тому, однак лише згодом вони почали публікувати спільні фото та з’являтись на прогулянках. Пара познайомилась на острові Фіджі – батьківщині Бена.

 

 

Хто така Шейлін Вудлі? Американська кіноактриса розпочала свою кар'єру ще у 1999 році, коли їй було 8 років. Свої найвідоміші ролі вона зіграла у таких стрічках як "Таємне життя американського підлітка", "Нащадки", "Дивергент" та "Помилки наших зірок". Нещодавно вона стала однією з головних героїнь відомого серіалу "Велика маленька брехня", у якій була номінована на премію "Золотий глобус".
26-річна актриса є відомою екозахисницею та відома своїм досить бурхливим особистим життям.

Теги: Кіно LifeStyle Голлівуд Мода Зіркові романи
Джерело: 24 Канал
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