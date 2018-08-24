Зірка "Доктора Хауса" Хью Лорі знімається у новому серіалі від HBO
Британський актор Х'ю Лорі, відомий роллю Доктора Хауса в однойменному серіалі, зніметься у пілотному епізоді серіалу "Авеню 5".
Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.
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Пілотний випуск нового серіалу замовив телеканал HBO.
Відомо, що режисером та виконавчим продюсером серіалу буде шотландський телережисер Армандо Іаннуччі.
Новий серіал "Авеню 5" називають "космічною комедією", дія якої відбувається в майбутньому. Хью Лорі зіграє роль капітана Райана Кларка.
Джерело: 24 Канал
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