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Зірка "Друзів" Кортні Кокс виходить заміж

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Кортні Кокс виходить заміж
Кортні Кокс виходить заміж / Кадр з серіалу "Друзі"

Американська актриса Кортні Кокс, яка прославилася завдяки серіалу "Друзі", готується до весілля з 41-річним музикантом Джонні МакДейдом.

За організацією весілля, яке відбудеться влітку цього року, вже взялася її подруга і колега по серіалу Дженніфер Еністон, пише видання The Mirror.

Кортні, яка у червні відсвяткує 54-річчя, та її коханий одружаться на батьківщині Джонні – в Північній Ірландії. Друга церемонія відбудеться на пляжі в Малібу.

Кортні Кокс та Джонні МакДейд

Також повідомляється, що співатиме на весіллі Ед Ширан, оскільки саме він і познайомив майбутнє подружжя.

ЗМІ дізналися і про весільну сукню Кокс: зірка планує одягнути дві весільні сукні і два вбрання для вечірнього святкування. Актриса обрала творіння улюбленої дизайнерки Кейт Міддлтон, Дженні Пекхем, а ще Vera Wang і Zuhair Murad.

Нагадаємо, у Кортні Кокс є єдина донька Коко. Після її народження у актриси сталося кілька викиднів, що і зруйнувало її шлюб із Девідом Аркеттом.

Теги: LifeStyle Кіно Зіркові весілля
Джерело: 24 Канал
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