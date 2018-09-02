Зірка "Фантастичних звірів" Едді Редмейн відзначив 1 вересня на "магічній" платформі

Фанати серії книг та фільмів про юного чарівника Гаррі Поттера були в захваті, почувши про можливість зустрітись з кіноактором Едді Рейдманом на плафтормі 9 і 3/4 у Лондоні. Саме там, за вигаданою історією Гаррі Поттер розпочав свій навчальний рік, вирушаючи в школу Гоґвортс.

Про це повідомляють на Evening Express.

Британський актор Едді Рейдман, який став головним героєм стрічки "Фантастичні звірі і де їх шукати", що входить у кіновсесвіт "Гаррі Поттера", відзначив День знань на платформі 9 і 3/4 на станції Кінг-Крос. Саме тут за історією письменниці Джоан Роулінг хлопчик Гаррі Поттер пройшов крізь магічну стіну, щоб на іншому боці станції відправитись з іншими чарівниками-школярами у Гоґвортс.

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Джуд Лоу і Едді Редмейн на платформі 9 і 3/4 станції Кінг-Крос

На подію збіглось багато фанатів, які охоче робили фотографії з кінозіркою, а також з його напарником по знімальному майданчику Джуд Лоу, який у новій стрічці "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда" виконав роль молодого Альбуса Дамблдора. Варто нагадати, що сам Едді Редмейн зіграв у фільмі допитливого зоолога Ньюта Саламандера.

Look who's arrived at Platform 9 ¾ to meet fans!

Stars of #FantasticBeasts Eddie Redmayne and Jude Law. #BackToHogwarts pic.twitter.com/jVx5CDnxH8 — Fantastic Beasts (@BeastsMovieUK) 1 септември 2018 г.

Нагадаємо, що фільм "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда" з’явиться в українському прокаті 15 листопада 2018 року.