Зірка "Фантастичних звірів" Едді Редмейн відзначив 1 вересня на "магічній" платформі
Фанати серії книг та фільмів про юного чарівника Гаррі Поттера були в захваті, почувши про можливість зустрітись з кіноактором Едді Рейдманом на плафтормі 9 і 3/4 у Лондоні. Саме там, за вигаданою історією Гаррі Поттер розпочав свій навчальний рік, вирушаючи в школу Гоґвортс.
Про це повідомляють на Evening Express.
Британський актор Едді Рейдман, який став головним героєм стрічки "Фантастичні звірі і де їх шукати", що входить у кіновсесвіт "Гаррі Поттера", відзначив День знань на платформі 9 і 3/4 на станції Кінг-Крос. Саме тут за історією письменниці Джоан Роулінг хлопчик Гаррі Поттер пройшов крізь магічну стіну, щоб на іншому боці станції відправитись з іншими чарівниками-школярами у Гоґвортс.
Читайте також: В мережі з’явилися нові промо-кадри фільму "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда"
Джуд Лоу і Едді Редмейн на платформі 9 і 3/4 станції Кінг-Крос
На подію збіглось багато фанатів, які охоче робили фотографії з кінозіркою, а також з його напарником по знімальному майданчику Джуд Лоу, який у новій стрічці "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда" виконав роль молодого Альбуса Дамблдора. Варто нагадати, що сам Едді Редмейн зіграв у фільмі допитливого зоолога Ньюта Саламандера.
Нагадаємо, що фільм "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда" з’явиться в українському прокаті 15 листопада 2018 року.