Зірка кіно Ідріс Ельба подався на відпочинок з нареченою: гарячі фото

Британський актор Ідріс Ельба, який відзначився знаковими ролями у багатьох відомих стрічках, вирішив насолодитись відпочинком у товаристві своєї 29-річної нареченої Сабріні Дхор. Зірки засмагали на розкішній яхті в іспанській Ібіці.

Про це повідомляє The Daily Mail.

Минуло трішки більше року, як 45-річний Ідріс Ельба зробив пропозицію моделі Сабріні Дхор. Романтична подія сталась під час прем'єри фільму "Ярді", в якому актор зіграв одну з головних ролей.

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Після цього зіркова пара не раз з'являлась на червоній доріжці, показуючи ідеальні стосунки. Не став виключенням і спільний відпочинок наречених на іспанському острові Ібіца. Ідріс Ельба та Сабріна Дхор насолоджувались відпусткою та не приховували своїх ніжних почуттів один до одного.



Ідріс Ельба та Сабріна Дхор на відпочинку

На знімках, зроблених папараці, видно, що пишнотіла модель для засмагання на яхті вбрала суцільний купальник білого кольору. Сабріна Дхор у бікіні засвітила апетитні форми. Модель не приховувала своєї сексуальності, фотографуючи себе з майбутнім чоловіком.



Зірковий відпочинок на Ібіці



Пікантні фото моделі Сабріни Дхор



Відпочинок зірок в Іспанії