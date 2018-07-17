Зірка фільму "50 відтінків сірого" засвітила мереживний ліфчик на вулицях в Нью-Йорку: фото
Папараці зловили популярну 28-річну кіноактрису Дакоту Джонсон, яка відома за роллю головної героїні в франшизі "П'ятдесят відтінків сірого". Дівчина прогулювалася в Нью-Йорку і привернула увагу своїм незвичним "луком".
Так, акторка одягла чорний мереживний бюстгальтер, а зверху прозорий топ. Дакота доповнила образ яскравою принтованою спідницею довжини до колін і шкіряним клатчем бордового кольору.
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На обличчі у Дакоти були чорні сонцезахисні окуляри і мінімум макіяжу, а шию прикрашав ледь помітний золотий ланцюжок.
Дакота Джонсон / Усі фото – Getty
Джерело: 24 Канал
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