Зірка фільму "Дедпул 2" Джош Бролін став втретє батьком: зворушливе відео
Популярний американський кіноактор Джош Бролін оголосив про щасливий момент у житті – народження третьої дитини.
Дружина актора Кетрін Бойд народила дівчинку, яку подружжя назвало Вестлін. Про поповнення актор повідомив на своїй сторінці в Instagram.
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Джош Бролін вирішив не приховувати малюка і опублікував надзвичайно зворушливе відео з новонародженою, яка посміхається уві сні.
Пані та панове, хочу представити вам нашу маленьку дівчинку Вестлін Рейгн Бролін (Бін). Ми зворушені до глибини душі і високо цінуємо любов і підтримку всіх протягом вагітності,
– написав Джош.
Дивіться відео з новонародженою дочкою Джоша Броліна:
До слова, дівчинка Вестлін стала першою дитиною для Кетрін і третьою для Джоша. Від попереднього шлюбу з Еліс Адейр актор виховує двох дітей – 29-річного сина Тревора і 24-річну дочку Еден.
Кетрін Бойд і Джош Бролін / GettyImages