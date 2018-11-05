Зірка фільму "Дедпул 2" Джош Бролін став втретє батьком: зворушливе відео

Популярний американський кіноактор Джош Бролін оголосив про щасливий момент у житті – народження третьої дитини.

Дружина актора Кетрін Бойд народила дівчинку, яку подружжя назвало Вестлін. Про поповнення актор повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Джош Бролін вирішив не приховувати малюка і опублікував надзвичайно зворушливе відео з новонародженою, яка посміхається уві сні.

Пані та панове, хочу представити вам нашу маленьку дівчинку Вестлін Рейгн Бролін (Бін). Ми зворушені до глибини душі і високо цінуємо любов і підтримку всіх протягом вагітності,

– написав Джош.

Дивіться відео з новонародженою дочкою Джоша Броліна:

До слова, дівчинка Вестлін стала першою дитиною для Кетрін і третьою для Джоша. Від попереднього шлюбу з Еліс Адейр актор виховує двох дітей – 29-річного сина Тревора і 24-річну дочку Еден.



Кетрін Бойд і Джош Бролін / GettyImages