Зірка фільму "Тор" Тесса Томпсон знялась у стильному фотосеті для глянцю

Американська актриса Тесса Томпсон, яка стала зіркою фільму "Тор: Раґнарок" у 2017 році, стала зіркою видання "The Cut". 34-річна зірка приміряла декілька екзотичних образів для фотосету.

Про це повідомляють на сайті видання.

Обкладинку видання Тесса прикрасила в стильному осінньому образі, поєднавши червону водолазку та синій піджак. "Look" доповнювали довгий манікюр червоного кольору та підібрана зачіска з тонких косичок.

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Тесса Томпсон для "The Cut"

На інших фото Томпсон постає в нарядах від таких преміальних марок як Oscar de la Renta, Ralph Lauren, Gucci та з екстравагантними прикрасами Tiffany & Co.. У фотостудії актриса позувала на фоні з’імпровізованих африканських краєвидів з птахом на руках. Автором фотозйомки став митець Awol Erizku.