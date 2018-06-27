Зірка фільму "Воно" Білл Скарсгард знявся у гарячому фотосеті для GQ Magazine

Відомий шведський актор Білл Скарсгард став зіркою липневого випуску чоловічого видання GQ Magazine. Чоловік приміряв декілька дуже пікантних образів, оголивши деякі частини тіла перед камерою.

В мережі з’явилися фотографії з нового фотосету зірки фільму жахів "Воно", в якому Білл зіграв клоуна Пеннівайза в екранізації однойменного роману Стівена Кінга.

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Модельєром фотоісторії став знаменитий дизайнер і стиліст Джордж Кортіна. Для зйомки кіноактор приміряв речі таких преміальних будинків як Prada, Calvin Klein, Gucci, Saint Laurent та Berluti.



Білл Скарсгард для GQ Magazine