Зірка "Форс-мажорів" Патрік Джей Адамс вперше стане батьком, – ЗМІ

Голлівудський актор Патрік Джей Адамс, який був "коханим" Меган Маркл у серіалі "Форс-мажори", готується вперше стати батьком.

Кількість голлівудських мам невдовзі ще більше зросте: обранниця Патріка Джей Адамса – 32-річна акторка Троян Беллісаріо – вагітна. Про це повідомляє US Weekly.

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Як відомо, чарівну зірку "Милих ошуканок" не вперше вважають вагітною. У травні 2018 року папараці сфотографували Троян Беллісаріо на пляжі в Греції. Тоді зірка засвітила округлий живіт. Однак актори не прокоментували всіх чуток, що з'явились у західних ЗМІ. Наразі Патрік Джей Адамс та Троян Беллісаріо також не поспішають із заявами.

Допис, поширений Troian Bellisario ♡ (@troian.avery.bellisario) 7 Чер 2018 р. о 7:23 PDT

Зазначимо, що Патрік Джей Адамс та Троян Беллісаріо почали зустрічатись ще у 2009 році. У лютому 2014 року актори оголосили про заручини. Розкішне весілля пари відбулось у Південній Кароліні в 2016 році.