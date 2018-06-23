Зірка "Гаррі Поттера" Емма Уотсон повернулась до колишнього хлопця: фото

Зіркову пару акторів Емму Уотсон і Корда Оверстріта папараці "зловили" під час їхнього поцілунку.

Напередодні повідомлялось про те, що Емма і Корд розійшлися. Проте в Мережі з'явилося фото-підтвердження того, що пара знову разом.

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На знімку Уотсон з Оверстрітом виглядають захопленими одне одним. Вони ніжно обіймаються і цілуються.

Допис, поширений ET Canada (@etcanada) 22 Чер 2018 р. о 1:28 PDT

Нагадаємо, торік західні ЗМІ повідомляли, що Емма Уотсон виходить заміж за підприємця Вільямса Мак Найта, який старший за акторку на 10 років і працює менеджером в компанії Medallia, що спеціалізується на комп'ютерній техніці.