Зірка "Гаррі Поттера" Емма Уотсон повернулась до колишнього хлопця: фото
Зіркову пару акторів Емму Уотсон і Корда Оверстріта папараці "зловили" під час їхнього поцілунку.
Напередодні повідомлялось про те, що Емма і Корд розійшлися. Проте в Мережі з'явилося фото-підтвердження того, що пара знову разом.
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На знімку Уотсон з Оверстрітом виглядають захопленими одне одним. Вони ніжно обіймаються і цілуються.
Нагадаємо, торік західні ЗМІ повідомляли, що Емма Уотсон виходить заміж за підприємця Вільямса Мак Найта, який старший за акторку на 10 років і працює менеджером в компанії Medallia, що спеціалізується на комп'ютерній техніці.
Джерело: 24 Канал
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