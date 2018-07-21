Зірка "Гаррі Поттера" Руперт Грінт відростив вуса для нової ролі: фото

Актор Руперт Грінт, який відомий за роллю Рона Візлі у фантастичній сазі про Гаррі Поттера, кардинально змінив імідж для нової ролі.

Руперт Грінт дещо змінив зовнішніть заради ролі у новому серіалі, заснованому на романі Агати Крісті "Вбивства за алфавітом". Для цього Грінт відростив вуса і погладшав, пишуть західні ЗМІ.

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Актор був помічений на знімальному майданчику у новому образі. "Лук" Руперта доповнили сонцезахисні окуляри у формі сердечок.



Руперт Грінт у новому образі

У новому серіалі, який екранізовує BBC, Грінт зіграє інспектора Крома. У ньому також зніметься актор Джон Малкович в ролі Еркюля Пуаро.



Руперт Грінт зіграє інспектора Крома у серіалі "Вбивства за алфавітом"

Зауважимо, що "Вбивства за алфавітом" став одним з найбільш відомих романів Агати Крісті. Сюжет будується навколо загадкового вбивці, який вбиває нічим між собою не пов'язаних людей в алфавітному порядку їх імен.