13:03
30 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 10°C
  • четвер
    29°C 19°C
  • п'ятниця
    22°C 13°C
  • субота
    25°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Трамп нікого не любить більше Путіна. Сувенірка російського мундіалю
Вєсті Кремля
22:36, 29 травня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
00:24, сьогодні
Чому детектори брехні для ДБР ставлять під сумнів належність доказів по всій Україні
ЦРУ
09:00, сьогодні
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Зірка Голлівуду з України показала архівне фото з Бердянська

1342 Читать новость на русском
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко / Instagram / @olgakurylenkoofficial Перевірено

Французька кіноактриса Ольга Куриленко, яка все своє дитинство прожила в Бердянську Запорізької області, показала архівні фото, де вона смачно їсть домашні черешні.

Відповідні знімки з’явилися на її сторінці в Instagram. На знімках Ольга виглядає зовсім юною, однак не менш красивою та харизматичною.

Читайте також: Українська актриса Ольга Куриленко вийшла на червону доріжку в Каннах: чарівні фото

"Спогади з мого рідного міста", – підписала фото Куриленко, на яких вона прямо з дерева їсть черешні.

 

Українська зірка нечасто публікує фото з рідного містечка, однак про українські традиції вона все одно не забуває. Так, в період Великодніх свят 2018 Ольга Куриленко привітала в мережі всіх користувачів-земляків зі святом, похизувавшись напеченими пасочками.

 

Хто така Ольга Куриленко? 38-річна кіноактриса Ольга Куриленко в дитинстві навчалась в Бердянську, але вже у підлітковому віці почала їздити на навчання в Москву, а згодом і в Париж. У 1995 році вона почала займатись акторською справою, де згодом прославилась своєю зірковою роллю в одній з частин "бондіани" – "Квант милосердя", зігравши дівчину агента 007.
Актриса двічі була одружена та отримала французьке громадянство, а зараз перебуває у фактичному шлюбі з Максом Беніцою, – у пари народився син Александр.

Теги: Новини України LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Вы из России? Вас убьют
сьогодні, 13:01 Вы из России? Вас убьют
Євгенія Мазур 17
Аркадія Бабченка вбили у Києві: біографія відомого журналіста
сьогодні, 12:25 Аркадія Бабченка вбили у Києві: біографія відомого журналіста
Соломія Ніколайчук 4695
10 памятных цитат Аркадия Бабченко
сьогодні, 12:01 10 памятных цитат Аркадия Бабченко
Юрій Бутусов 599
Застрелили Аркадія Бабченка: подробиці вбивства журналіста та чому це важливо
сьогодні, 11:18 Застрелили Аркадія Бабченка: подробиці вбивства журналіста та чому це важливо
Євгенія Мазур 2993
Вбивство Аркадія Бабченка: останні новини
сьогодні, 09:22 Вбивство Аркадія Бабченка: останні новини
2919
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук