Зірка Голлівуду з України показала архівне фото з Бердянська

Французька кіноактриса Ольга Куриленко, яка все своє дитинство прожила в Бердянську Запорізької області, показала архівні фото, де вона смачно їсть домашні черешні.

Відповідні знімки з’явилися на її сторінці в Instagram. На знімках Ольга виглядає зовсім юною, однак не менш красивою та харизматичною.

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"Спогади з мого рідного міста", – підписала фото Куриленко, на яких вона прямо з дерева їсть черешні.

Допис, поширений Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial) 25 Тра 2018 р. о 9:28 PDT

Українська зірка нечасто публікує фото з рідного містечка, однак про українські традиції вона все одно не забуває. Так, в період Великодніх свят 2018 Ольга Куриленко привітала в мережі всіх користувачів-земляків зі святом, похизувавшись напеченими пасочками.

Хто така Ольга Куриленко? 38-річна кіноактриса Ольга Куриленко в дитинстві навчалась в Бердянську, але вже у підлітковому віці почала їздити на навчання в Москву, а згодом і в Париж. У 1995 році вона почала займатись акторською справою, де згодом прославилась своєю зірковою роллю в одній з частин "бондіани" – "Квант милосердя", зігравши дівчину агента 007.

Актриса двічі була одружена та отримала французьке громадянство, а зараз перебуває у фактичному шлюбі з Максом Беніцою, – у пари народився син Александр.