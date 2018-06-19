Зірка "Голодних ігор" Амандла Стенберг зробила несподівану заяву щодо сексуальної орієнтації

Одна із акторок фільму "Голодні ігри" Амандла Стенберг зробила несподівану заяву в інтерв'ю. Зірка зізналась, що вона належить до ЛГБТ-спільноти та більше не приховуватиме цього.

Голлівудська акторка Амандла Стенберг у 19 років вже встигла зіграти ролі у популярних фільмах "Коломбіана", "Голодні ігри", "Весь цей світ", "Сонна лощина" та "Смак романтики". Зірка успішно будує свою кар'єру, вже отримавши ролі в майбутніх кінострічках.

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Та попри вражаючу кар'єру Амандла Стенберг вміє здивувати своїх прихильників. Ще у 2016 році акторка заявила про свою бісексуальність, а тепер зірка зізналась, що має нетрадиційну орієнтацію. Про свої вподобання вона розповіла в інтерв'ю журналу Wonderland. Згодом Амандла Стенберг повторила заяву в соціальній мережі.

Я щаслива сказати привселюдно: "Я лесбійка",

– написала вона в соцмережі.

До допису Амандла Стенберг додала фото, на якому вона позує перед камерою у костюмі кольору веселки, що є символом ЛГБТ-спільноти. Зірка вбрана в перуку, яка теж підкреслює її зізнання.