Зірка "Голодних ігор" Стенлі Туччі вп’яте став батьком

Відомий актор Стенлі Туччі, який зіграв у таких кінострічках як "Диявол носить Prada", "Милі кістки" і "Голодні ігри", вп’яте став татом. Дружина Фелісіті Блант народила йому доньку Емілію.

Про це повідомляють на EOnline.

57-річний актор та 36-річна дружина Фелісті Блант стали батьками доньки Емілії Джованни. Подія сталась 19 квітня, однак повідомлення про це з’явилось лише зараз.

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"Сподіваюся, моя дочка успадкує зовнішність і розум Фелісті, ну і від мене візьме найкращі риси", – йдеться у заяві Стенлі Туччі.



Стенлі Туччі і Фелісіті Блант стали батьками

Подружжя перебуває в офіційному шлюбі з 2012 року. Це вже не перша дитина у пари. У Стенлі і Фелісіті є ще один син Маттео Олівер. Перед цим Стенлі у 1995 році одружився на Кейт Туччі, у шлюбі з якою народилось троє дітей. У 2009 році Кейт померла від раку грудей, після чого діти переїхали жити до батька в Нью-Йорк. Сама ж Фелісіті Блант є відомою літературною агенткою та сестрою знаменитої голлівудської актриси Емілі Блант.