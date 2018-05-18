Зірка "Гри престолів" Емілія Кларк дала відверте інтерв'ю про зйомки серіалу

Популярна голлівудська акторка Емілія Кларк, яка зіграла роль Дейєнеріс Таргарієн в серіалі "Гра престолів", розповіла про зйомки саги та оплату праці.

Всі тонкощі кінороботи акторка відкрила в інтерв'ю The Variety.

За час зйомок "Гри престолів" зірки серіалу давали сотні коментарів стосовно саги. Емілія Кларк не стала винятком та неодноразово розповідала про захопливий досвід у роботі над багатосерійною кінострічкою. Однак в нещодавньому інтерв'ю знаменитість відкрила деталі співпраці з відомими продюсерами.

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Зокрема, Емілія Кларк зізналась, що в їхньому колективі немає дискримінації за статевою ознакою. Відтак всі актори отримують однакові гонорари за виконану роботу.

За зйомки в "Грі престолів" я отримую ті ж гонорари, що і мої колеги чоловіки. Це була моя перша робота, і мені пощастило не зіткнутися з дискримінацією за статевою ознакою. Здається, з самого початку потрібно бути підготовленою і відразу уточнювати це питання. Потрібно боротися сильніше за такі речі,

– зазначила Емілія Кларк.

Емілія Клар додала, що її героїня – Дейєнеріс Таргарієн – настільки їй імпонує, що акторка навіть відчуває порожнечу без зйомок в сазі. Окрім цього, зірка розповіла і про довгоочікуваний сезон "Гри престолів", до якого прикута увага десятків тисяч людей.

"Перевтілення в Дейєнеріс – це найбільший подарунок, який я отримала як акторка. Вона стала також великою частинкою мене, що я трішки стривожена закінченням серіалу. Наразі продюсери ведуть зйомки окремих епізодів. Ми самі (актори – ред.) не розуміємо, чим все закінчиться", – розповіла Емілія Кларк.

Нагадаємо, що восьмий сезон "Гри престолів", який є фінальним у кіносазі, повинен вийти у 2019 році. Він буде складатись з 6 серій. Повідомлялось, що існує декілька фіналів 8 сезону, однак зірки спростували ці чутки.