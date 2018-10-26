Зірка "Гри престолів" Емілія Кларк закрутила роман з відомим режисером

Голлівудська зірка Емілія Кларк лише нещодавно відсвяткувала своє 32 день народження і вже через кілька днів дала привід для нових чуток. Актриса опублікувала фото, на якому цілує невідомого чоловіка.

Таке ж фото опублікував у своєму Instagram-профілі американський режисер Чарлі Макдавелл. Загадковий знімок тіней на піску неабияк розбурхав мережу, давши привід для чуток про їхній роман.

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"Це був день народження, який я ще довго не забуду", – йдеться в дописі до фото у Кларк.

"З днем народження, Е", – лаконічно написав в мережі Чарлі, додавши у допис "емоджі"-сердечко.

Поки що пара воліє не з’являтись на публіці разом, однак варто очікувати, що з виходом фінального сезону серіалу "Гра престолів" пара офіційно підтвердить свої стосунки на червоній доріжці.

Щодо особистого життя двох знаменитостей, то відомо небагато. Раніше 35-річного чоловіка зв'язували романтичні стосунки з актрисою Руні Марою, а от Емілія ніколи не давала привід для чуток про відносини з будь-ким.