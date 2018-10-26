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      Зірка "Гри престолів" Емілія Кларк закрутила роман з відомим режисером

      1745 Читать новость на русском
      Емілія Кларк
      Емілія Кларк / Instagram / @emilia_clarke

      Голлівудська зірка Емілія Кларк лише нещодавно відсвяткувала своє 32 день народження і вже через кілька днів дала привід для нових чуток. Актриса опублікувала фото, на якому цілує невідомого чоловіка.

      Таке ж фото опублікував у своєму Instagram-профілі американський режисер Чарлі Макдавелл. Загадковий знімок тіней на піску неабияк розбурхав мережу, давши привід для чуток про їхній роман.

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      "Це був день народження, який я ще довго не забуду", – йдеться в дописі до фото у Кларк.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Well that was a birthday I won’t be forgetting in a while. ️

      Допис, поширений користувачем @ emilia_clarke

       

      "З днем народження, Е", – лаконічно написав в мережі Чарлі, додавши у допис "емоджі"-сердечко.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Happy birthday, E. ️

      Допис, поширений Charlie McDowell (@charliemcdowell)

       

      Поки що пара воліє не з’являтись на публіці разом, однак варто очікувати, що з виходом фінального сезону серіалу "Гра престолів" пара офіційно підтвердить свої стосунки на червоній доріжці.

      Щодо особистого життя двох знаменитостей, то відомо небагато. Раніше 35-річного чоловіка зв'язували романтичні стосунки з актрисою Руні Марою, а от Емілія ніколи не давала привід для чуток про відносини з будь-ким.

      Теги: LifeStyle Кіно Зіркові романи Голлівуд Гра престолів
      Джерело: 24 Канал
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