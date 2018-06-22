Зірка "Гри престолів" Кіт Харінгтон вирішив позбутися образу Джона Сноу

Відомий кіноактор, який зіграв головну роль Джона Сноу в серіалі "Гра престолів", Кіт Харінгтон планує кардинально змінити свій образ після завершення зйомок останнього восьмого сезону.

Про це він розповів в інтер'ю виданню Entertainment Weekly.

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Я хотів би відійти в сторону і насолодитися невідомістю, постригти волосся, стати менш упізнаваним, а потім повернутися і зробити щось абсолютно нове,

– зізнався Харінгтон.

Виконавець ролі Джона Сноу додав, що йому подобається довге волосся і борода, але зміна стане ритуалом для нього.

"Я не зможу вжитися в наступну роль з тим же виглядом. Ця роль була блискучою, але мені потрібно позбутися від Джона Сноу" – заявив актор.