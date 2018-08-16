Зірка "Гри престолів" Софі Тернер у бікіні засвітила сідниці: гарячі фото

Британська кіноактриса, зірка культового серіалу "Гра престолів" Софі Тернер відпочиває зі своїм коханим, американським музикантом, актором і учасником групи DNCE Джо Джонасом.

У соціальній мережі Instagram опублікувала спокусливі фото Тернер і почали обговорювати фігуру акторки у ретро-бікіні.

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Закохані Софі Тернер та Джо Джонас не соромилися проявляти почуття на публіці. Папараці також спіймали зіркову пару за гарячими поцілунками у басейні.

Допис, поширений Red Carpet #Mood (@redcarpetmood) 15 Сер 2018 р. о 4:48 PDT

Допис, поширений || Game of Ladies || (@gameofladies) 14 Сер 2018 р. о 5:22 PDT

Допис, поширений Red Carpet #Mood (@redcarpetmood) 15 Сер 2018 р. о 4:47 PDT

Допис, поширений Red Carpet #Mood (@redcarpetmood) 15 Сер 2018 р. о 4:46 PDT

Допис, поширений Red Carpet #Mood (@redcarpetmood) 15 Сер 2018 р. о 4:45 PDT

Нагадаємо, Софі Тернер розповіла нову інформацію про фінал 8 сезону "Гри престолів", який стане останнім в історії серіалу. За її словами, глядачів чекає епічна кривава бійня.