Зірка "Гри престолів" Софі Тернер у бікіні засвітила сідниці: гарячі фото
Британська кіноактриса, зірка культового серіалу "Гра престолів" Софі Тернер відпочиває зі своїм коханим, американським музикантом, актором і учасником групи DNCE Джо Джонасом.
У соціальній мережі Instagram опублікувала спокусливі фото Тернер і почали обговорювати фігуру акторки у ретро-бікіні.
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Закохані Софі Тернер та Джо Джонас не соромилися проявляти почуття на публіці. Папараці також спіймали зіркову пару за гарячими поцілунками у басейні.
Нагадаємо, Софі Тернер розповіла нову інформацію про фінал 8 сезону "Гри престолів", який стане останнім в історії серіалу. За її словами, глядачів чекає епічна кривава бійня.
Джерело: 24 Канал
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