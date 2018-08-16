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Зірка "Гри престолів" Софі Тернер у бікіні засвітила сідниці: гарячі фото

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Софі Тернер
Софі Тернер / GettyImages

Британська кіноактриса, зірка культового серіалу "Гра престолів" Софі Тернер відпочиває зі своїм коханим, американським музикантом, актором і учасником групи DNCE Джо Джонасом.

У соціальній мережі Instagram опублікувала спокусливі фото Тернер і почали обговорювати фігуру акторки у ретро-бікіні.

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Закохані Софі Тернер та Джо Джонас не соромилися проявляти почуття на публіці. Папараці також спіймали зіркову пару за гарячими поцілунками у басейні.

Нагадаємо, Софі Тернер розповіла нову інформацію про фінал 8 сезону "Гри престолів", який стане останнім в історії серіалу. За її словами, глядачів чекає епічна кривава бійня.

Теги: LifeStyle Кіно Зіркові романи Гра престолів
Джерело: 24 Канал
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