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Зірка "Гри престолів" Том Хоппер вдруге став батьком: чарівні фото

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Зірка "Гри престолів" Том Хоппер
Зірка "Гри престолів" Том Хоппер / Фото з вільних джерел

Голлівудський актор Том Хоппер, відомий за ролями в серіалах "Гра престолів" та "Вікінги", вдруге став батьком. Його чарівна дружина Лора Хіггінс народила дівчинку.

Про це актор повідомив на сторінці в соцмережі Instagram. 

Відомо. що пологи відбулись 8 липня в одній з американських клінік. Новоспечені батьки вже визначились з іменем донечки. Зіркове подружжя назве дитину Трулі Роуз. 

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"Моя прекрасна дружина дала життя другій дитині. Ласкаво просимо в цей світ, Трулі Роуз Хоппер", – написав щасливий батько. 

Том Хоппер та Лора Хіггінс не стали приховувати обличчя немовля, тому їхні акаунти в соцмережах рясніють чарівними світлинами з пологового відділення шпиталю. 

 

"Я відчуваю себе найщасливішим чоловіком на Землі. Не існує подібного відчуття до того, як перше тримання дитини після її народження. Безпосередній і унікальний процес об'єднання, який є найкрасивішим з моментів батьківства. Серце малюка вперше поб'ється в унісон з вашим. Це істинне чудо, яке ми можемо отримати", – чуттєво написав Том Хоппер. 

 

Хто такий Том Хоппер?
Британський актор, який дебютував на телеекранах у 2007 році. Тоді Том Хоппер знявся у фільмі "Катастрофа". Однак не ця роль принесла популярність зірці. Він зіграв ролі у популярних серіалах "Вікінги", "Мерилін" та "Гра престолів". Окрім цього, Том зіграв одну з ролей у фільмі "Красуня на всю голову". 

Теги: LifeStyle Зіркові мами Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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