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      Зірка "Ліги справедливості" Езра Міллер знявся у провокативній фотосесії для глянцю

      517 Читать новость на русском
      Езра Міллер
      Езра Міллер / GQ Style

      Американський актор Езра Міллер погодився на досить провокативну фотозйомку. У журналі GQ Style він з'явився у жіночому вбранні та з макіяжем.

      Актор прикрасив обкладинку глянцю в досить незвичному образі та дав відверте інтерв'ю. За словами Езри Міллера, така зйомка для GQ Style була хорошим зразком розмитої гендерної ідентичності. Ба більше, такий образ дуже близький самому актору. 

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      Він або вона – яка різниця? Мені підходять будь-які займенники,
      – зізнався Езра Міллер.

      Перед камерою актор позував у жіночому вбранні та аксесуарах. Окрім цього, Езра Міллер погодився нанести на своє обличчя макіяж, зокрема, підвів губи червоною помадою. 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений GQ Style (@gqstyle)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений GQ Style (@gqstyle)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений GQ Style (@gqstyle)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений GQ Style (@gqstyle)

       

      Варто зазначити, що американський актор не вперше з'являється на сторінках журналу в епатажних образах. У 2012 році в cover story журналу Paper Езра Міллер постав з червоною помадою на губах. 

      Хто такий Езра Міллер?
      Актор, відомий за участю у кінострічках "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда", "Ліга справедливості", "Фантастичні звірі і де їх шукати", "Аварія поїзда", "Пані Боварі", "Щось не так з Кевіном", "Родичі", "Сіті-Айленд" та ін. У 26 років Езра Міллер відверто заявляє, що є квіром. "Я б не назвав себе геєм. В основному мене завжди приваблювали жінки, але я був з багатьма людьми і готовий полюбити кого завгодно", – пояснив актор. 

      Теги: LifeStyle Скандал Кіно Голлівуд
      Джерело: 24 Канал
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