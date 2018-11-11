Зірка "Ліги справедливості" Езра Міллер знявся у провокативній фотосесії для глянцю

Американський актор Езра Міллер погодився на досить провокативну фотозйомку. У журналі GQ Style він з'явився у жіночому вбранні та з макіяжем.

Актор прикрасив обкладинку глянцю в досить незвичному образі та дав відверте інтерв'ю. За словами Езри Міллера, така зйомка для GQ Style була хорошим зразком розмитої гендерної ідентичності. Ба більше, такий образ дуже близький самому актору.

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Він або вона – яка різниця? Мені підходять будь-які займенники,

– зізнався Езра Міллер.

Перед камерою актор позував у жіночому вбранні та аксесуарах. Окрім цього, Езра Міллер погодився нанести на своє обличчя макіяж, зокрема, підвів губи червоною помадою.

Варто зазначити, що американський актор не вперше з'являється на сторінках журналу в епатажних образах. У 2012 році в cover story журналу Paper Езра Міллер постав з червоною помадою на губах.

Хто такий Езра Міллер?

Актор, відомий за участю у кінострічках "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда", "Ліга справедливості", "Фантастичні звірі і де їх шукати", "Аварія поїзда", "Пані Боварі", "Щось не так з Кевіном", "Родичі", "Сіті-Айленд" та ін. У 26 років Езра Міллер відверто заявляє, що є квіром. "Я б не назвав себе геєм. В основному мене завжди приваблювали жінки, але я був з багатьма людьми і готовий полюбити кого завгодно", – пояснив актор.