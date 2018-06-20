Зірка Marvel Кріс Претт зустрічається з донькою Арнольда Шварценеггера, – ЗМІ
Актора Кріса Претт, відомого за фільмом "Вартові галактики", помітили на побаченні із старшою донькою Арнольда Шварценеггера Кетрін.
На фотографіях папарацці помітно, що пара мило спілкувалася у парку на пікніку, пише видання TMZ.
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Кріс Претт зустрічається з Кетрін Шварценеггер?
Наразі ані 38-річний Претт, ні 28-річна Шварценеггер не прокоментували чутки про свої стосунки.
Як відомо, у серпні 2017 року Кріс Претт розлучився зі своєю дружиною Анною Феріс після 8 років шлюбу. Пара має 5-річного сина Джека.
Як зазначає TMZ, актора вперше помітили на побаченні з моменту розлучення з Анною.
Джерело: 24 Канал
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