Зірка Marvel Кріс Претт зустрічається з донькою Арнольда Шварценеггера, – ЗМІ

Актора Кріса Претт, відомого за фільмом "Вартові галактики", помітили на побаченні із старшою донькою Арнольда Шварценеггера Кетрін.

На фотографіях папарацці помітно, що пара мило спілкувалася у парку на пікніку, пише видання TMZ.

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Кріс Претт зустрічається з Кетрін Шварценеггер?

Наразі ані 38-річний Претт, ні 28-річна Шварценеггер не прокоментували чутки про свої стосунки.

Допис, поширений Katherine Schwarzenegger (@katherineschwarzenegger) 2 Бер 2018 р. о 3:47 PST

Як відомо, у серпні 2017 року Кріс Претт розлучився зі своєю дружиною Анною Феріс після 8 років шлюбу. Пара має 5-річного сина Джека.

Як зазначає TMZ, актора вперше помітили на побаченні з моменту розлучення з Анною.