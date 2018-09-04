Зірка "Пліткарки" Ед Вествік розійшовся з дівчиною: подробиці

Голлівудський кіноактор та зірка серіалу "Пліткарка" Ед Вествік, який напередодні потрапив у секс-скандал, розійшовся зі своєю дівчиною Джессікою Серфаті.

Відомо, що коли актора звинуватили у сексуальних домаганнях, його дівчина Серфаті підтримувала Вествіка. Однак, як повідомляє видання The Sun, пара остаточно вирішила розійтися.

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Він її не кидав. Вони все ще відчувають теплі почуття один до одного і багато розмовляють. Але зараз вони живуть уже окремо. Вони рідко бачаться через зйомки, і так вийшло, що тепер їхні шляхи розійшлися,

– інформує джерело з оточення пари.



​Джессіка Серфаті та Ед Вествік / Getty



Ед Вествік і Джессіка Серфаті / Getty

Нагадаємо, що актора Еда Вествіка у листопаді минулого року звинувачувало у сексуальних домаганнях четверо жінок: Крістіна Коен, Орелі Вінн, Рейчел Ек і Хейлі Фрідман. На всі гучні заяви актор заперечував, але з березня 2018 року він перебував під слідством. Місяць тому адвокат Вествіка Блер Берк повідомляла про зняття всіх обвинувачень з актора через недостатню кількість доказів.