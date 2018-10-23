Зірка "Рабині Ізаури" Луселія Сантос заспівала українською: відео

Бразильська акторка з популярного серіалу "Рабиня Ізаура" Луселія Сантос вперше приїхала до України. Разом із телеведучим Дмитром Комаровим вона заспівала українську пісню.

Як відомо, 19 жовтня до Києва завітала бразильська акторка Луселія Сантос. Візит зірки був запланований, адже вона прибула на запрошення українського телеведучого, автора програми "Світ навиворіт" Дмитра Комарова.

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Акторка Луселія Сантос / фото з соцмереж

Бразильська зірка погодилась взяти участь у творчих зустрічах зі своїми українськими прихильниками. Це перший візит Луселії Сантос не тільки до України, але й Східної Європи. Відтак графік акторки досить насичений – упродовж тижня вона побуває у Харкові, Дніпрі, Києві, Ужгороді, Одесі та Чернівцях.

Наразі відбулось три конференції акторки. Під час одної з зустрічей Дмитро Комаров запропонував Луселії Сантос заспівати в дуеті українську пісню "Червону руту". Знаменитість не розгубилась та без вагань почала повторювати слова відомої композиції. У мережі з'явилось ефектне відео виступу акторки, що вже стає вірусним.

Дивіться відео, як Луселія Сантос з Дмитром Комаровим заспівала "Червону руту":

Що таке "Рабиня Ізаура"?

Це телесеріал, з великим успіхом показаний по всьому світу і став найбільш продаваною в історії бразильського ТБ теленовелою. Роман "Рабиня Ізаура" був дуже прогресивним для свого часу. По-перше, позитивною героїнею була чесна, нещасна і пригноблена дівчина, а лиходієм — багатий власник плантації цукрової тростини, порочний та аморальний тип. Зазначимо, що у СРСР фільм став першою теленовелою, показаною на телебаченні.