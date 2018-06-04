00:39
5 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
25°C 15°C
  • середа
    19°C 13°C
  • четвер
    23°C 10°C
  • п'ятниця
    25°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Російське кохання Трампа. Життя без Путіна
Вєсті Кремля
19:14, 2 червня
Вєсті.UA. Мрії Тимошенко. Клоун Царьов
Вєсті.UA
21:32, 4 червня
Куди
ЦРУ
09:14, 1 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Студентська сесія
Згадати все
00:27, 2 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО

Зірка російської естради Леонтьєв утратив свідомість перед концертом, – ЗМІ

65 Читать новость на русском
Валерію Леонтьєву викликали
Валерію Леонтьєву викликали "швидку" перед його концертом у Тулі, – ЗМІ / Chernov

Популярному російському і радянському співакові Валерію Леонтьєву стало погано перед концертом у Тулі, внаслідок чого організатори скасували шоу. З'являються повідомлення, що артист утратив свідомість.

Про це пише Telegram-канал Super.

Читайте також: ЗМІ поширили інформацію про страшну хворобу зірки "Вороніних": актор дав коментар

"69-річний Валерій Леонтьєв не зміг виступити в концертному залі Тули - шоу скасували. Артистові терміново викликали "швидку". З'явилися повідомлення про те, що Леонтьєв перебуває без свідомості та його збираються госпіталізувати, а опісля і відправити до Москви", – мовиться у дописі.

Як розповіла у коментарі ресурсу представниця співака, причиною скасування концерту стали проблеми з його здоров'ям.

"Піднявся тиск і скасували концерт. "Швидка" приїжджала, але не більше того. Валера поїхав на своїй машині. Він тільки відпрацював тур у Далекому Сходу", – зазначила прес-секретар Леонтьєва.

Леонтьєв, лікарня, музика, здоров'я, естрада, Росія

Водночас організатори концерту переконують, що тиск піднявся на фоні втоми Леонтьєва через його вищезазначений тур, пише одне із пропагандистських видань.

Нагадаємо, нещодавно низка російських ЗМІ опублікувала повідомлення про те, що популярного російського та радянського актора Миколу Караченцова було госпіталізовано. Причина – вірус, який той підхопив у Ізраїлі. 

Теги: Новини Росії Новини культури Музика
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Как Италия выступает против беженцев
4 червня, 23:00 Как Италия выступает против беженцев
Іван Яковина 293
Головні новини 4 червня: вирок Сущенку, поліграф Савченко і стрілянина під Києвом
4 червня, 22:15 Головні новини 4 червня: вирок Сущенку, поліграф Савченко і стрілянина під Києвом
1935
Як зробити літні кавові коктейлі: легкі освіжаючі рецепти
4 червня, 14:17 Як зробити літні кавові коктейлі: легкі освіжаючі рецепти
889
Технології охолодження продуктів, які не залишать байдужими
4 червня, 12:03 Технології охолодження продуктів, які не залишать байдужими
2
4 червня, 22:06 "Росія вже двічі порушувала угоди" – інтерв'ю лідера європейських "зелених"
Блог Медіа 379
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук