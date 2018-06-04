Зірка російської естради Леонтьєв утратив свідомість перед концертом, – ЗМІ

Популярному російському і радянському співакові Валерію Леонтьєву стало погано перед концертом у Тулі, внаслідок чого організатори скасували шоу. З'являються повідомлення, що артист утратив свідомість.

Про це пише Telegram-канал Super.

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"69-річний Валерій Леонтьєв не зміг виступити в концертному залі Тули - шоу скасували. Артистові терміново викликали "швидку". З'явилися повідомлення про те, що Леонтьєв перебуває без свідомості та його збираються госпіталізувати, а опісля і відправити до Москви", – мовиться у дописі.

Як розповіла у коментарі ресурсу представниця співака, причиною скасування концерту стали проблеми з його здоров'ям.

"Піднявся тиск і скасували концерт. "Швидка" приїжджала, але не більше того. Валера поїхав на своїй машині. Він тільки відпрацював тур у Далекому Сходу", – зазначила прес-секретар Леонтьєва.

Водночас організатори концерту переконують, що тиск піднявся на фоні втоми Леонтьєва через його вищезазначений тур, пише одне із пропагандистських видань.

Нагадаємо, нещодавно низка російських ЗМІ опублікувала повідомлення про те, що популярного російського та радянського актора Миколу Караченцова було госпіталізовано. Причина – вірус, який той підхопив у Ізраїлі.