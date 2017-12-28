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Зірка серіалу "Анатомія Грей" розлучився з дружиною після 18 років шлюбу

15:39, сьогодні 888 Читать новость на русском
Кевін МакКідд і Джейн Паркер
Кевін МакКідд і Джейн Паркер / www.eonline.com

Шотландський актор Кевін МакКідд розлучився зі своєю дружиною Джейн Паркер після 18 років шлюбу. У подружжя є двоє спільних дітей, з якими вони житимуть по черзі.

Про це повідомля видання "E! News".

В джерелі зазначають, що процес розлучення завершився ще 22 грудня, але пресі про це стало відомо тільки зараз. Про свій намір розлучитися Маккидд повідомив одному із західних видань ще влітку 2016 року, зазначивши, що це рішення є спільним і вони продовжать разом виховувати дітей – 17-річного сина Джозефа і 15-річну дочку Йону.

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Але згодом стало відомо, що документи на розлучення подала саме Джейн Паркер, за словами якої, разом з чоловіком вона не живе з жовтня 2015 року.


Кевін МакКідд і Джейн Паркер з дітьми

За рішенням суду актор буде виплачувати екс-дружині по 22 тисячі доларів в місяць в якості дитячої допомоги, 65 тисяч доларів в якості подружньої підтримки і 20 відсотків будь-якого доходу, який він отримає, якщо той перевищить 3 мільйони доларів на рік. Діти пари будуть жити в сімейному будинку в Лос-Анджелесі, а батьки будуть жити там позмінно.

До слова, Кевін МакКід зіграв у таких фільмах і серіалах як "Анатомія Грей", "На голці", "Рим", "Як відбити наречену" та в інших.

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Зіркові розлучення
Джерело: 24 Канал
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