Зірка серіалу "Друзі" Кортні Кокс може втратити опіку над донькою: деталі

Акторка Кортні Кокс, яка зіграла роль Моніки у популярному серіалі "Друзі", ризикує втратити опіку над єдиною донькою. Відтак зірка не на жарт схвильована.

Про це повідомили інсайдери видання Gossip Cop.

Хоч Кортні Кокс нещодавно оголосила про майбутнє весілля з 41-річним музикантом Джонні МакДейдом, радіти їй не доводиться, адже, за інформацією ЗМІ, вона може втратити опіку над єдиною донькою Коко.

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Причиною для побоювань стало звернення 14-річної дівчинки до батька – актора Девіда Аркетта. Неповнолітня Коко поскаржилась, що її мама занадто строга до неї, відтак вона б хотіла жити з батьком, який не так контролює її. Девід Аркетт вже поговорив з екс-дружиною про виховання підлітка.

Девід звернувся до Кортні і запропонував їй дати Коко трохи більше свободи. Однак саме Кортні більше часу проводить з дочкою, тому не дозволить йому впливати на виховання. Девід підтримує доньку, втомлену від надмірної уваги мами,

– стверджує інсайдер.

Зважаючи на те, наскільки складно відбувалось розлучення Кортні та Девіда, та з якими труднощами акторка отримала опіку над донькою, скарга доньки неабияк стривожило зірку. Адже Аркетт може у судовому порядку забрати Коко.

Варто зазначити, що під час спільного виходу в Лондоні зіркова мама та її донька виглядали щасливо. Дівчинка розповіла журналістам, що вони мають багато суперечностей з Кортні Кокс, однак більшість часу сміються та розважаються з нею.