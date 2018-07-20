Зірка серіалу "Друзі" Метт Леблан змінився до невпізнання: несподівані фото

50-річний голлівудський актор Метт Леблан, який зіграв роль Джої в серіалі "Друзі", зміниdся до невпізнання. Чоловік набрав зайву вагу та мало дбає про свою зовнішність.

Популярний молодіжний серіал "Друзі" й досі вважається успішним, адже щороку його переглядають тисячі людей. Особливу прихильність глядачів отримав дотепний та впевнений у собі актор Джої, якого зіграв Метт Леблан. Мільйони прихильниць прагнули стати дружинами стрункого красеня, а його поява на будь-якому заході спричиняла фурор.

Читайте також: Актор Тімоті Шаламе став героєм класичних картин: дивовижні фото

Минуло понад 10 років від останніх зйомок серіалу. За цей час Метт Леблан рідко з'являвся на публіці та встиг набрати чимало зайвих кілограмів. Папараці сфотографували знаменитість, коли він з донькою сідали в машину після звичайного сімейного обіду. Пишнотілий та з сивиною – ось таким випадково постав перед камерами знаменитий "Джої".



Метт Леблан з донькою

Багато прихильників Метта Леблана не впізнали його, а більшість людей – розкритикували за зовнішній вигляд.