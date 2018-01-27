Зірка серіалу "Друзі" розповіла, чому не буде продовження легендарного серіалу

12 січня на YouTube опублікували трейлер продовження культового серіалу "Друзі" у вигляді повнометражного фільму. Попри те, що всі знали, що трейлер – несправжній, чутки про продовження серіалу почали ширитися в мережі.

Виконавиця ролі Фібі – Ліза Кудроу – також переглянула фейковий трейлер продовження серіалу "Друзі". До слова, трейлер виглядає дуже правдоподібно, хоч і змонтований з шматочків різних фільмів і серіалів. Але після свого візиту на шоу Conan Ліза Кудроу розвіяла надії фанатів на продовження.

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Актриса заявила, що відродження "Друзів" ніколи не спрацює з однієї лише причини.

Серіал був про двадцятирічних та тридцятирічних молодих людей, а не сорока- або п’ятдесятирічних. Якщо через стільки часу у них залишилися ті ж проблеми, то це дуже сумно,

– пояснює Кудроу.

І частка правди в цьому все-таки є: в офіційному прес-релізі серіалу "Друзі" говорилося, що він про секс, кохання, стосунки, кар'єру, час в житті кожного, коли все можливо. І про дружбу, оскільки, коли ти один у великому місті, твої друзі стають твоєю сім'єю.

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А при перезапуску шоу концепцію доведеться повністю змінити і тоді це вже буде зовсім інший серіал. Але ми точно знаємо, що неважливо, скільки разів творці шоу і акторський склад "Друзів" будуть заперечувати можливе продовження проекту, – фанати будуть на нього сподіватися до кінця своїх днів і продовжувати дивитися серіал, який, здається, ніколи не втратить своєї актуальності.