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Зірка серіалу "Корона" отримала менший гонорар, ніж її екранний чоловік

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Промо-кадр з серіалу
Промо-кадр з серіалу "Корона" / Netflix

Британська актриса Клер Фой, яка виконала головну роль королеви Єлизавети II в серіалі "Корона", у двох сезонах кінострічки отримала менший гонорар, ніж її чоловік по стрічці – Метт Сміт в ролі герцога Единбурзького Філіпа.

Про це повідомляють на The Hollywood Reporter.

Таку інформацію випадково надала виконавчий продюсер серіалу "Корона" Сьюзан Макі під час панельної дискусії на конференції INTV в Єрусалимі. На запитання, чи заплатили актрисі Клер Фой і її колезі Метту Сміту однакові гонорари, то виявилося, що актрисі неочікувано дали меншу зарплатню.

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Продюсери це пояснили тим, що на момент затвердження на роль принца Единбурзького Метт Сміт був відоміший за Клер Фой, – з 2010 по 2013 рік він грав одинадцятого Доктора в культовому британському серіалі "Доктор Хто".

Сама ж Клер Фой дебютувала на екрані у 2008 і тоді ж зіграла свою першу головну роль – Емі Дорріт в серіалі Бі-бі-сі "Крихітка Дорріт". Варто зазначити, що прем’єра першого сезону серіалу "Корона" відбулась 4 листопада 2016 року.


Метт Сміт і Клер Фой в ролі королівського подружжя – королеви Єлизавети II і принца Філіпа

Також стало відомо, за кожну серію "Корони" Клер Фой отримала 40 тисяч доларів. Але в той же час, представники серіалу пообіцяли, що в майбутньому переглянуть суми гонорарів.

"Ніхто не повинен отримувати більше, ніж королева", – додала Сьюзан Макі.

Керівництво студії підкреслило, що в світі знімають все більше серіалів з яскравими головними героїнями – і компанія рада бути частиною цієї тенденції.

Але підвищення гонорару вже не торкнеться актриси Клер Фой: в наступному, третьому сезоні серіалу, зйомки якого розпочнуться в липні 2018 року, роль королеви виконуватиме володарка трьох премій BAFTA і одного "Золотого глобуса" Олівія Колман.


Клер Фой більше не буде королевою – її замінить Олівія Колман

Що відомо про серіал "Корона"?

Драматичний серіал "Корона" телеканалу Netflix отримав небачений успіх після свого запуску у 2016 році. Він розповідає історію британської королівської сім'ї в середині XX століття. Бюджет першого сезону склав грандіозних 156 мільйонів доларів. На даний момент знято два сезони.

За головну роль в серіалі "Корона" Клер Фой отримала "Золотий глобус" у 2018 і премію Гільдії кіноакторів у 2017 році. Перший сезон серіалу також отримав статуетку "Золотий глобус" у 2017 в категорії "найкращий драматичний серіал".

Теги: LifeStyle Новини культури Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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