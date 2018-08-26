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Зірка серіалу "Милі ошуканки" Ешлі Бенсон прокоментувала стосунки з Карою Делевінь

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Ешлі Бенсон та Кара Делевінь
Ешлі Бенсон та Кара Делевінь / Колаж 24 канал

Фанати обговорюють можливі стосунки 28-річної акторки Ешлі Бенсон з 26-річною британською моделлю Карою Делевінь, але досі правда залишається таємницею.

Наразі ні Ешлі, ні Кара не підтвердили, чи зустрічаються вони. Бенсон в інтерв'ю виданню People закликала поважати її приватне життя та право на конфіденційність.

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Відповідаючи на питання, чи Ешлі зустрічається з Карою, акторка не змогла дати чіткої відповіді: Бенсон не підтвердила і не спростувала ці чутки.

"У будь-якому випадку, я думаю, що краще за все залишити це моєю особистою справою. З власного досвіду можу сказати, що так найкраще!" – відповіла Бенсон.

Напередодні папараці сфотографували Ешлі Бенсон та Кару Делевінь в лондонському аеропорту Хітроу, коли пара цілувалася. Так, фанати почали активно обговорювати їхній роман.

Ешлі Бенсон та Кара Делевінь
Ешлі Бенсон та Кара Делевінь

Теги: LifeStyle Кіно Мода Зіркові романи ЛГБТ
Джерело: 24 Канал
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