Зірка серіалу "Секс у великому місті" Ніксон показала сина-трансгендера після зміни статі: фото

Американська акторка, яка відома однією з головних ролей у серіалі "Секс у великому місті" Синтія Ніксон показала прихильникам у соцмережах уже дорослого первістка – сина Семюеля, який є відкритим трансгендером.

Синтія опублікувала фото з сином на своїй сторінці в Instagram з нагоди Trans Day of Action. Це щорічний марш, який проводиться в Нью-Йорку з метою привернути увагу суспільства до дискримінації та насильства стосовно трансгендерів.

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Я дуже пишаюся моїм сином Семюелем Джозефом Мозесом (що зветься Сеф), який цього місяця закінчив коледж. Я вітаю його і всіх, хто відзначає сьогодні Trans Day of Action,

– прокоментувала світлину Ніксон.

Нагадаємо, Синтія Ніксон живе у шлюбі з Крістін Маріноні. Вони познайомилися на протестній акції батьків, обурених зменшенням бюджету державних шкіл.



У 2012 році пара одружилася, сім’я виховує 6-річного сина Макса Еллінгтона Ніксон-Маріноні.