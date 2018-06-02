Зірка серіалу "Шерлок" врятував життя лондонському кур’єру: деталі інциденту

Знаменитий кіноактор Бенедикт Камбербетч, який виконав головну роль у відомому серіалі "Шерлок", врятував велосипедиста-кур'єра в центрі Лондона, поряд з Бейкер-стрит. Чоловіка намагалось побити четверо зловмисників.

Про це повідомляють на The Sun.

Як зазначають у виданні, британський актор ввечері 1 червня їхав в таксі в центрі Лондона з дружиною Софі Хантер та побачив, як четверо людей б'ють велосипедиста, що доставляв клієнтам їжу. Бенедикт одразу ж попросив зупинитись таксиста та побіг захищати постраждалого.

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Спочатку, коли він побачив, як один з нападників дає велосипедисту по голові пляшкою, кинувся на допомогу з криком: "Дайте йому спокій!".

Я схопив одного хлопця, а Бенедикт другого. Камбербетч знав, що треба робити. Він нітрохи не злякався. Це був справжній Шерлок Холмс, що бореться з чотирма бандитами за кутом Бейкер-стрит,

– емоційно розповів водій таксі Мануель Діаз.



Водій таксі Мануель Діаз

Сам кіноактор Камбербетч додав, що: "Я зробив це просто тому, що мав це зробити, ну ви розумієте". Кур’єр завдяки допомозі актора та водія зміг уникнути серйозних травм, однак чотирьом нападникам вдалося втекти.

Що цікаво, саме на Бейкер-стрит у Лондоні, за задумом автора саги Артура Конан Дойла про детектива, й проживав його літературний персонаж Шерлок Холмс.



Бенедикт Камбербетч заступився за лондонського кур'єра