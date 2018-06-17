Зірка серіалу "Школа" розповіла, як закрутила роман з колегою
Українська актриса і учасниця "Голосу країни" Анна Трінчер розповіла, як спалахнуло кохання між нею і колегою за серіалом "Школа" Богданом Осадчуком.
Про це дівчина розповіла в інтерв'ю "Світського життя".
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Коли ми поїхали на Західну Україну знайомитись з нашими фанами, ось тоді якось все закрутилося,
– зізналася Трінчер.
Крім того, дівчина поділилася, що вже склала ЗНО і знає, куди вступатиме.
"Я склала всі іспити. Я можу почуватися вільною людиною. Я складала історію, англійську мову і українську мову і літературу, і склала досить добре. Десь 180, може трохи більше. Хоча, чесно, я не розраховувала на такий бал, бо взагалі не було часу готуватися. Я вирішила, що поступатиму до Поплавського. Я йду на акторку", – наголосила вона.
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