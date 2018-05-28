Зірка серіалу "Всі жінки – відьми" гостро висловилась проти зйомок сезону з оновленим складом

Актриса серіалу "Всі жінки – відьми" Холлі Мері Комбс, яка зіграла роль Пайпер, виступила проти продовження зйомок сезону серіалу з новим складом. На її думку, таким чином творці кінокартини вирішили показати, що актриси оригінального складу, які прцювали над серіалом ще 12 років тому, "стали занадто старими для роботи"

Про це йдеться на її сторінці у Twitter.

Знаменитий телесеріал "Всі жінки – відьми" дочекався перезавантаження. Випуском нового серіалу зайнявся телеканал CW, який і випустив перший повний трейлер ремейку культового містичного серіалу. Як і раніше, весь сюжет буде побудований навколо трьох сестер-відьом – Меггі, Мел і Мейсі, яких зіграли 34-річна Мелоні Діас, 28-річна Мадлен Манток і 22-річна Сара Джеффрі відповідно.

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Маю велику надію, що новий серіал все-таки краще, ніж його реклама, і спадщина збережеться. Ремейки виходять набагато краще, коли вони віддають данину поваги оригіналу, а не принижують його,

– заявила вона.

"Ось у чому справа. Поки ви не попросите нас переписати сценарій, як це робив щотижня Бред Керн, навіть і не думайте, що у вас вийде витягти хоч якусь вигоду з нашої праці. "Зачаровані" належать нашій четвірці, нашого величезного числа сценаристів і знімальній групі, а також нашим шанувальникам. У вас не вийде ввести в оману наших шанувальників, навіть використовуючи нашу назву", – писала Холлі Мері Комбс ще в січні 2018 року.

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Вона додала, що "ніколи не розуміла, що такого кумедного або феміністського в тому, щоб знімати серіал, який ясно дає зрозуміти, що актриси оригіналу просто занадто старі, щоб пропонувати їм ту ж роботу, яку вони виконували 12 років тому".

Усі жінки – відьми: дивитись трейлер серіалу онлайн

Про що серіал "Всі жінки — відьми"? Це американський телесеріал, що складається з восьми сезонів, показ проводився американським телеканалом The WB з 1998 по 2006 р. У першому сезоні присутні численні елементи жанру фільму жахів, в подальших сезонах серіал змінився як драма в жанрі фентезі.