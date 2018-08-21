Зірка "Щоденників вампіра" Клер Холт вийшла заміж: фото
Кіноактриса Клер Холт, яка відома за роллю вампіра Ребекки Майклсон у серіалі "Щоденники вампіра", яка подала на розлучення з першим чоловіком ще у квітні торік, в грудні оголосила, що знову виходить заміж. Обранцем дівчини став агент з нерухомості і екс-бойфренд Аманди Сейфрід Ендрю Джоблон.
Зіркове подружжя опублікувало весільні фото на своїх сторінках в Instagram.
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Відомо, що підготовка до весілля зайняла більше півроку. Так, у суботу, 18 серпня, в Беверлі-Хіллз відбулася церемонія пари.
Зазначимо, що про заручини Клер Холт і Ендрю Джоблона стало відомо торік у соціальних мережах, коли акторка показала розкішну обручку.
Для Клер це другий шлюб. У попередніх стосунках зірки з Меттью Капланом вони зіграли весілля 26 квітня 2016 року. Документи на розлучення подружжя подало 27 квітня 2017 року.
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