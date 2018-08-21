Зірка "Щоденників вампіра" Клер Холт вийшла заміж: фото

Кіноактриса Клер Холт, яка відома за роллю вампіра Ребекки Майклсон у серіалі "Щоденники вампіра", яка подала на розлучення з першим чоловіком ще у квітні торік, в грудні оголосила, що знову виходить заміж. Обранцем дівчини став агент з нерухомості і екс-бойфренд Аманди Сейфрід Ендрю Джоблон.

Зіркове подружжя опублікувало весільні фото на своїх сторінках в Instagram.

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Відомо, що підготовка до весілля зайняла більше півроку. Так, у суботу, 18 серпня, в Беверлі-Хіллз відбулася церемонія пари.

Допис, поширений Claire Holt (@claireholt) 19 Сер 2018 р. о 2:40 PDT

Зазначимо, що про заручини Клер Холт і Ендрю Джоблона стало відомо торік у соціальних мережах, коли акторка показала розкішну обручку.

Допис, поширений Andrew Joblon (@ajoblon) 19 Сер 2018 р. о 2:43 PDT

Допис, поширений Claire Holt (@claireholt) 3 Гру 2017 р. о 8:51 PST

Допис, поширений Andrew Joblon (@ajoblon) 6 Лип 2018 р. о 7:29 PDT

Для Клер це другий шлюб. У попередніх стосунках зірки з Меттью Капланом вони зіграли весілля 26 квітня 2016 року. Документи на розлучення подружжя подало 27 квітня 2017 року.