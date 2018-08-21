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Зірка "Щоденників вампіра" Клер Холт вийшла заміж: фото

241 Читать новость на русском
Клер Холт
Клер Холт / GettyImages

Кіноактриса Клер Холт, яка відома за роллю вампіра Ребекки Майклсон у серіалі "Щоденники вампіра", яка подала на розлучення з першим чоловіком ще у квітні торік, в грудні оголосила, що знову виходить заміж. Обранцем дівчини став агент з нерухомості і екс-бойфренд Аманди Сейфрід Ендрю Джоблон.

Зіркове подружжя опублікувало весільні фото на своїх сторінках в Instagram.

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Відомо, що підготовка до весілля зайняла більше півроку. Так, у суботу, 18 серпня, в Беверлі-Хіллз відбулася церемонія пари. 

Зазначимо, що про заручини Клер Холт і Ендрю Джоблона стало відомо торік у соціальних мережах, коли акторка показала розкішну обручку.

Для Клер це другий шлюб. У попередніх стосунках зірки з Меттью Капланом вони зіграли весілля 26 квітня 2016 року. Документи на розлучення подружжя подало 27 квітня 2017 року.

Теги: LifeStyle Зіркові весілля Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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