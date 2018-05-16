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Емілія Кларк різко відповіла журналісту щодо жіночих ролей у фільмах

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Емілія Кларк на Каннському фестивалі-2018
Емілія Кларк на Каннському фестивалі-2018 / www.gettyimages.in

Голлівудська кіноактриса Емілія Кларк, яка стала однією з героїнь фільму "Соло. Зоряні Війни. Історія", гостро відреагувала на запитання одного з журналістів, який підмітив, що жіночі персонажі сьогодні є дуже "сильними".

Про це вона розповіла виданню Variety під час Каннського фестивалю.

Саме у Каннах 15 травня відбувся допрем’єрний показ фільму "Соло. Зоряні Війни. Історія", де Емілія Кларк вперше дебютувала на червоній доріжці. На її думку, жіночих персонажів не варто називати сильними, оскільки це сексизм.

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Якщо вона не сильна, то яка? Ви маєте на увазі, що є ще якийсь варіант? Ви думаєте, що головний жіночий персонаж у фільмі може бути слабким? Про це не може бути й мови, так що перестаньте говорити про сильних жінок , будь ласка,
– підкреслила Кларк у відповідь на питання журналіста.


Емілія Кларк в ролі Кі'Ри у фільмі "Соло. Зоряні Війни. Історія"

Вона додала, що чоловічі ролі не називають "сильними", навіть якщо мова не йде про фізичні якості. Саме тому вона хоче, щоб таке формулювання припинили використовувати.

"Приберіть прикметник "сильна", викиньте його під три чорти. Я просто граю жінок. Ось і все", – підсумувала Емілія.

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Нагадаємо, що прем’єра довгоочікуваної стрічки "Соло. Зоряні Війни. Історія" в Україні відбудеться 24 травня. Події у фільмі розгортатимуться навколо молодого Хана Соло, контрабандиста-одинака, який в оригінальному фільмі "Зоряні війни" зустрівся з Обі-Ваном Кенобі та Люком Скайвокером.

Дивіться трейлер "Соло. Зоряні Війни. Історія"​ (Solo: A Star Wars Story):

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Зоряні війни
Джерело: 24 Канал
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