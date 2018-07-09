Зірка "Сутінок" Ешлі Грін вийшла заміж: фото церемонії
Голлівудська акторка Ешлі Грін, яка зіграла роль Еліс Каллен у серії фільмів "Сутінки", вийшла заміж. В соціальній мережі з'явились перші фото розкішної церемонії весілля.
31-річна Ешлі Грін та її бойфренд Пол Коурі офіційно стали чоловіком та дружиною. Клятвами пара обмінялась 6 липня в каліфорнійському місті Сан-Хосе.
Читайте також: Джастін Бібер заручився: відоме ім'я обраниці
Для розкішної церемонії наречені обрали закритий комплекс Nestdown, який поєднав казкову природу (сади, ставки та водоспади) і затишну атмосферу. За словами Ешлі Грін в коментарі журналу Brides, вона втілила всі свої мрії про весілля.
Ми з Полом поїхали оцінити місце для церемонії. Для нас важливо було обмінятись клятвами не в якомусь приміщенні. Ми зрозуміли, що це місце наче створено для нашого першого подружнього дня,
– розповіла Ешлі Грін.
Під час святкування зіркова наречена приміряла два стильні образи. На самій церемонії одруження Ешлі Грін засвітила витончену сукню від Wendi Williams-Stern з глибоким декольте. Образ нареченої був досить спокусливим та водночас ніжним. А на вечірку з нагоди весілля Ешлі Грін прийшла у напівпрозорій сукні зі шлейфом та довгою фатою
Наречений Ешлі – Пол Коурі – теж змінив два костюми. На вінчанні він постав у чорному класичному вбранні, а вже на вечірці красувався в елегантному світлому костюмі.
За інформацією ЗМІ, на церемонію вінчання пара запросила 120 гостей, зокрема, акторів із фільму "Сутінки". Серед знаменитостей, які прийшли привітати Ешлі Грін, були Ліам Хемсворт, Зак Ефрон, Роберт Паттінсон та Бріттані Сноу.