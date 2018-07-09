Зірка "Сутінок" Ешлі Грін вийшла заміж: фото церемонії

Голлівудська акторка Ешлі Грін, яка зіграла роль Еліс Каллен у серії фільмів "Сутінки", вийшла заміж. В соціальній мережі з'явились перші фото розкішної церемонії весілля.

31-річна Ешлі Грін та її бойфренд Пол Коурі офіційно стали чоловіком та дружиною. Клятвами пара обмінялась 6 липня в каліфорнійському місті Сан-Хосе.

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Для розкішної церемонії наречені обрали закритий комплекс Nestdown, який поєднав казкову природу (сади, ставки та водоспади) і затишну атмосферу. За словами Ешлі Грін в коментарі журналу Brides, вона втілила всі свої мрії про весілля.

Ми з Полом поїхали оцінити місце для церемонії. Для нас важливо було обмінятись клятвами не в якомусь приміщенні. Ми зрозуміли, що це місце наче створено для нашого першого подружнього дня,

– розповіла Ешлі Грін.

Під час святкування зіркова наречена приміряла два стильні образи. На самій церемонії одруження Ешлі Грін засвітила витончену сукню від Wendi Williams-Stern з глибоким декольте. Образ нареченої був досить спокусливим та водночас ніжним. А на вечірку з нагоди весілля Ешлі Грін прийшла у напівпрозорій сукні зі шлейфом та довгою фатою

Наречений Ешлі – Пол Коурі – теж змінив два костюми. На вінчанні він постав у чорному класичному вбранні, а вже на вечірці красувався в елегантному світлому костюмі.

Допис, поширений BRIDES Magazine (@brides) 7 Лип 2018 р. о 7:40 PDT

Допис, поширений BRIDES Magazine (@brides) 6 Лип 2018 р. о 5:04 PDT

Допис, поширений Ellie Beltran (@elliebeltran) 8 Лип 2018 р. о 11:55 PDT

За інформацією ЗМІ, на церемонію вінчання пара запросила 120 гостей, зокрема, акторів із фільму "Сутінки". Серед знаменитостей, які прийшли привітати Ешлі Грін, були Ліам Хемсворт, Зак ​​Ефрон, Роберт Паттінсон та Бріттані Сноу.