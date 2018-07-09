12:12
9 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
27°C 17°C
  • вівторок
    27°C 19°C
  • середа
    27°C 22°C
  • четвер
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Воскресіння Путіна. Космічне прокляття РФ
Вєсті Кремля
20:30, 7 липня
Вєсті.UA. Жир. Радикальні амбіції Ляшка. Українська Юлія д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Зірка "Сутінок" Ешлі Грін вийшла заміж: фото церемонії

248 Читать новость на русском

Голлівудська акторка Ешлі Грін, яка зіграла роль Еліс Каллен у серії фільмів "Сутінки", вийшла заміж. В соціальній мережі з'явились перші фото розкішної церемонії весілля.

31-річна Ешлі Грін та її бойфренд Пол Коурі офіційно стали чоловіком та дружиною. Клятвами пара обмінялась 6 липня в каліфорнійському місті Сан-Хосе. 

Читайте також: Джастін Бібер заручився: відоме ім'я обраниці

Для розкішної церемонії наречені обрали закритий комплекс Nestdown, який поєднав казкову природу (сади, ставки та водоспади) і затишну атмосферу. За словами Ешлі Грін в коментарі журналу Brides, вона втілила всі свої мрії про весілля. 

Ми з Полом поїхали оцінити місце для церемонії. Для нас важливо було обмінятись клятвами не в якомусь приміщенні. Ми зрозуміли, що це місце наче створено для нашого першого подружнього дня,
– розповіла Ешлі Грін. 

Під час святкування зіркова наречена приміряла два стильні образи. На самій церемонії одруження Ешлі Грін засвітила витончену сукню від Wendi Williams-Stern з глибоким декольте. Образ нареченої був досить спокусливим та водночас ніжним. А на вечірку з нагоди весілля Ешлі Грін прийшла у напівпрозорій сукні зі шлейфом та довгою фатою

Наречений Ешлі – Пол Коурі – теж змінив два костюми. На вінчанні він постав у чорному класичному вбранні, а вже на вечірці красувався в елегантному світлому костюмі. 

 

 

 

За інформацією ЗМІ, на церемонію вінчання пара запросила 120 гостей, зокрема, акторів із фільму "Сутінки". Серед знаменитостей, які прийшли привітати Ешлі Грін, були Ліам Хемсворт, Зак ​​Ефрон, Роберт Паттінсон та Бріттані Сноу.

Теги: LifeStyle Фотоновини Зіркові весілля Голлівуд Кіно
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук