Зірка "Сутінок" Роберт Паттінсон знявся в стильній фотоісторії для Interview Magazine

Зірка фільмів "Сутінки" взяв участь в новій фотосесії для листопадового випуску глянцю. Роберт Паттінсон приміряв декілька стильних образів, позуючи на морському узбережжі та навіть у воді.

Про це повідомляють на сайті видання.

Автором зйомки став фешн-фотограф Райан Макгінлі, який пішов з кіноактором на експерименти: занурився у море для ефектних кадрів, змусив Паттінсона бігати на пляжі та попросити закурити сигарету.

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Роберт Паттінсон для Interview Magazine



Роберт Паттінсон для Interview Magazine

Стилістом фотоісторії став Мел Оттенберг, який підібрав для 32-річного британця елегантні костюми, яскраві stree-style образи та аксесуари. Відверте інтерв’ю в Роберта традиційно взяла знаменитість – цього разу нею став актор Віллем Дефо.



Роберт Паттінсон для Interview Magazine



Роберт Паттінсон для Interview Magazine



Роберт Паттінсон для Interview Magazine



Роберт Паттінсон для Interview Magazine



Роберт Паттінсон для Interview Magazine



Роберт Паттінсон для Interview Magazine

Варто нагадати, що весною 2018-го американський глянець Interview Magazine повідомляв про припинення роботи через банкрутство та секс-скандали, однак сьогоднішній власник журналу Пітер Брант викупив видання у самого себе за 1,5 мільйона доларів. Так, "врятований" журнал випустив свій оновлений вересневий номер, взявши за головну героїню попередницю Французької нової хвилі Аньєс Варду.