Зірка "Теорії великого вибуху" Джим Парсонс продає свій маєток: кадри зсередини

Голлівудський кіноактор Джим Парсонс вирішив продати одну зі своїх вілл, яка розташована в престижному районі Лос-Анджелеса під назвою Лос Феліс. Ціна розкішного маєтку складає 8,95 мільйонів доларів.

Про це повідомляють на Variety.

Чарівний будинок з оригінальними дизайнерськими рішеннями, площею більше ніж 4 тисячі квадратних метрів, вміщує у собі 3 спальні, 3 ванні кімнати, вітальню, кухню та їдальню, а також розкішний сад, подвір’я та басейн. Будинок був збудований ще у 1920-х роках архітектором Стілом Клементсом та дизайнером Ель Капітаном.

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Раніше у цьому будинку проживали такі знаменитості як Тім Каррі, Ноа Вайлі, Роберт Річардсон і Роберт Лукетич. Останнім, хто проживав у вишуканій віллі перед Джимом Парсонсом був зірка "Сутінок" Роберт Паттінсон. У 2011 році кіноактор придбав будинок, щоб жити там разом зі своєю коханою Крістен Стюарт.

Але після її зради у 2014-му, актриса виїхала з будинку, а Роберту було нестерпно залишатись там одному. Тоді ж він у продав Джиму Парсонсу всю територію будинку більше ніж за 6 мільйонів доларів. Зараз же сусідами майбутніх власників маєтку стануть зірки Кірстен Еллі і Джессі Тайлер Фергюсон.